Ubisoft : 11 jeux ont dépassé les 10 millions de ventes sur cette génération, voici la liste

Lors de son dernier bilan financier, Ubisoft en a profité pour dévoiler que 11 de ses jeux s'était vendus à plus de 10 millions d'exemplaires lors de cette génération de machines. Voici la liste des plus gros hits du Français. Sans surprise, la licence Assassin's Creed est en bonne position avec trois opus qui font partie de l'élite des ventes, à savoir Unity, Origins et Odyssey, preuve que le reboot de la franchise lui a fait le plus grand bien. Far Cry ne démérite pas puisque les opus canoniques 4 et 5 ont réalisé d'excellents scores. Sans surprise, les épisodes Primal (sans armes à feu) et New Dawn semblent avoir moins séduit que le despotisme de Pagan Minh, et la dévotion meurtrière de Joseph Seed.

La licence Tom Clancy est pour sa part au sommet, avec 4 titres qui ont franchi le seuil des 10 millions de ventes, dont l'excellent Ghost Recon : Wildlands, le carton eSport Rainbow Six : Siege, mais aussi les deux épisodes de The Division. Enfin, Watch Dogs réalise une belle performance puisque ses deux opus font partie de l'élite, preuve que la thématique du hacking fait toujours recette chez les joueurs.