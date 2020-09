Ubisoft Forward : la date de la seconde édition est connue, rendez-vous la semaine prochaine

Immortals : Fenyx Rising (ex-Gods & Monsters). Naturellement, l'éditeur français promet quelques suprises et rappelle qu'à l'instar du premier Ubisoft Forward (qui a eu lieu le 12 juillet dernier), un pré-show débutera dès 20 heures pour avoir des nouvelles de For Honor, The Division 2, Roller Champions et Ghost Recon Breakpoint. C'est bien noté.





Du nouveau sur Watch Dogs : Legion, Hyper Scape et Rainbow Six Siege.

Mais aussi Immortals Fenyx Rising, anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters !



Le second Ubisoft Forward aura donc lieu le 10 septembre prochain à 21 heures. Ubisoft l'a en effet annoncé sur Twitter, en précisant que cette conférence en ligne mettra en avant Watch Dogs : Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege ou encore