Two Point Hospital : un trailer de lancement déjanté pour la version console

Sorti en août 2018, le très réussi Two Point Hospital aura mis presque deux ans avant d'affiner sa version console : ce fut long mais nécessaire pour porter ce jeu de gestion d'hôpital sur PlayStation 4 et Xbox One et, surtout, adapter le gameplay aux pads de deux machines.Bref, cette itération est maintenant disponible et histoire de bien faire les choses, les développeurs de chez Two Point Games viennent de balancer le traditionnel trailer de lancement. L'occasion de jeter un œil aux multiples possibilités de gérer l'établissement, de soigner vos patients et (surtout) de FAIRE DU PROFIT. Car l'argent, ici, c'est primordial.