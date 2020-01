Two Point Hospital : un trailer pour rappeler la sortie du jeu sur PS4, Xbox One et Switch

Joie et bonheur pour tous les docteurs en herbe, puisque Two Point Hospital va enfin débarquer sur PS4, Xbox One et Switch. SEGA dévoile d'ailleurs un premier trailer qui revient sur les subtilités de cette version. En plus d'avoir été adaptée aux manettes, cette nouvelle version dispose de tous les contenus déjà sortis sur PC, dont les DLC "BigFoot" et "Pebberly Island". On rappelle qu'elle est disponible en précommande et qu'elle sortira le 25 février prochain.



Pour plus d'infos, on vous suggère d'aller jeter un oeil à notre test à cette adresse.