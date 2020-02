Two Point Hospital : des nouvelles infos sur la version console

Alors que Two Point Hospital s'apprête à débarquer sur consoles, le Lead Designer Ben Huskins, alias Dr. Husky, répond aux questions des joueurs concernant cette nouvelle version. Forcément, les développeurs de Two Point sont aussi barrés que leur jeu, et on a donc droit à de nombreuses réponses plus humoristiques qu'informatives. Néanmoins, on apprend tout de même que le jeu aura droit à une version physique quelle que soit la plateforme choisie, et que deux des DLC sortis seront inclus.



Rappelons que Two Point Hospital débarquera le 25 février prochain sur PS4, Xbox One et Switch.