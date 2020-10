Two Point Hospital : le DLC "Choc Culturel", un trailer, des images et une date de sortie

rois nouveaux lieux, trois nouvelles machines de soin entièrement animées, 34 nouveaux objets pour personnaliser vos centres de soin et un DJ flamboyant pour mettre un peu d’ambiance", seront également contenus dans l'extension. En attendant, dès la semaine prochaine, il sera possible de mettre la main sur le pack de costumes exotiques. Celui-ci comprendra tout un tas de tenues dédiées à Halloween.N'oublions pas de souligner que Two Point Hospital : Choc Culturel sortira le 20 octobre prochain sur Steam au prix de 8,99€, sauf si l'on passe par la case précommande ; auquel cas, une ristourne de 10% sera appliquée, un privilège accordé jusqu'au 27 octobre. Enfin, on rappelle que Two Point Hospital est sorti le 25 février dernier sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.