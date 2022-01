Two Point Campus : la suite de Two Point Hospital tient sa date de sortie

Annoncé en juin 2021, Two Point Campus s'était fait discret depuis. La suite de Two Point Hospital réapparaît subitement puisque les développeurs ont de bonnes nouvelles à nous donner. Tout d'abord, une date de sortie a été fixée, ça sera le 17 mai 2022 que les joueurs PC comme consoles pourront découvrir la vie universitaire. L'ambiance sera radicalement différente de l'hôpital en 2018, mais la structure sera sensiblement la même, avec cette notion de construction et de gestion dans un univers plus studieux, mais qui peut également partir en cacahuète très rapidement. Entre les cours de gastronomie, ceux de robotique et les disciplines plus classiques, il faudra faire attention de répondre aux besoins de tout un chacun pour les aider à s’accomplir en tant qu’individus, et ainsi constituer l’héritage et la fierté de cette université.Histoire de donner envie aux joueurs de passer le pas, SEGA annonce de nombreux objets bonus exclusifs pour toute précommande, sachant que les personnes ayant déjà Two Point Hospital auront des objets inédits comme une Veste Universitaire et une armure. Si vous achetez l'édition physique de Two Point Campus, vous recevrez l'Enrolment Edition qui s'accompagne d'une superbe carte du Campus, d'un prospectus élégant pour l'Université et un packaging exclusif. Vous savez tout.