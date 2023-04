Twisted Metal : première vidéo de la série télé avec Anthony Mackie adapté du jeu vidéo PlayStation

n sait que l'un des producteurs de Cobra Kai est impliqué, tout comme Rhett Reese et Paul Wernick qui ont travaillé sur les deux films Zombieland et Deadpool. On attend d'en voir davantage avant d'être hypé ou déçu.

Dire que le jeu vidéo a le vent en poupe du côté de Hollywood est un doux euphémisme. Après les succès de Uncharted, The Last of Us, Tetris et du récent Super Mario Bros, on se prépare à accueillir d'autres licences fortes. Il y a évidemment Borderlands qui est en cours de production, God of War qui est actuellement entre les mains de Amazon Prime, ou bien encore Street Fighter qui va faire l'objet d'un reboot. En attendant, on peut aussi compter sur Twisted Metal, qui va lui aussi faire l'objet d'une adaptation en une série télé en live-action. Le projet est connu depuis un moment, mais aujourd'hui, on a droit à la toute la première vidéo teaser, puisqu'elle a été révélée par la plateforme Peacock. C'est là-bas que la série sera diffusée dès le 27 juillet aux Etats-Unis, alors qu'en Europe, c'est la grande inconnue. Non seulement la plateforme n'existe pas chez nous, mais en plus, la licence Twisted Metal étant un peu tombé dans les oubliettes, il n'est pas certain que les fans se battent pour l'avoir en France à la même date.La vidéo teaser ne nous montre pas grand-chose, si ce n'est un Anthony Mackie qui semble s'être imprégné de l'ambiance délurée du jeu vidéo, sachant que son personnage va tenter de s'imposer dans ce monde post-apo qui rappelle Mad Max. Mackia va incarner un marginal à qui on a promis la liberté s'il livre un colis spécial dans ce monde racagé où il faut se déplacer en voiture pour ne pas se faire déglinguer la face. Avec des clowns tueurs en série qui se baladent en ville, il ne vaut mieux pas rester statique en effet. Si le projet ne semble pas exciter grand-monde, on sait qu'un reboot du jeu vidéo est actuellement en cours de développement. Concernant la série, o