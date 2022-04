Twisted Metal : le tournage va démarrer, Anthony Mackie se prépare pour le rôle

Depuis qq heures, une itw d'Anthony Mackie (au micro d'Extra TV) nous fait croire qu'il évoque le tournage de Captain America 4, alors qu'il s'agit de celui de la série Twisted Metal. Le tournage démarre dans quelques semaines, alors que celui de Cap4 sera lancé en 2023. pic.twitter.com/gY6sIga1WO — Maxime CHAO (@MaximeChao) 13 avril 2022

que c'est Michael Jonathan Smith, l'un des producteurs exécutifs la série à succès Cobra Kai, qui s'assurera de la bonne précodure des choses. Il sera pas seul pour porter le projet sur petit écran, puisque Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont travaillé sur Zombieland et Deadpool, avec la promesse d'une comédie d'action vitaminée. L'histoire de Twisted Metal racontera comment un homme marginal (incarné par Anthony Mackie) va se retrouver à devoir livrer un colis mystérieux, l'obligeant à traverser des décors post-apocalyptiques. Ambiance Mad Max avec des fou-furieux à bord de voitures de destruction et qui n'ont qu'un but : dérober les gens ; telle est la promesse de cette série qui sera diffusée sur Peacock TV. En France, aucun diffuseur n'a été annoncé pour l'instant.

Bien qu'il ne soit pas l'acteur le plus bankable ni le plus charismatique de tout Hollywood, Anthony Mackie enchaîne les projets. Rendu célèbre grâce au MCU où il incarne Sam Wilson, alias Falcon (ou Le Faucon en VF), l'acteur américain devrait prendre de l'envergure avec le film Captain America 4. C'est bel et bien lui qui succède au personnage de Steve Rogers et donc de Chris Evans en tant que nouveau leader des Avengers. S'il va devoir être à la hauteur pour reprendre le rôle de Captain America, Anthony Mackie est pour le moment bien occupé avec la série Twisted Metal où il tiendra le rôle principal et pour lequel il semble se préparer physiquement. Au micro de la chaîne Extra TV lors des CMT Music Awards, il a confié à la journaliste manger des légumes et beaucoup de poulet, soit le régime classique pour avoir les muscles saillants à l'écran. Il en a aussi profité pour préciser que le tournage allait débuter dans quelques semaines.Il y a d'ailleurs une confusion qui tourne autour de l'interview d'Anthony Mackie, puisque la chaîne Extra TV s'est carrément trompé dans l'intitulé de sa vidéo postée sur chaîne YouTube. Il est mentionné que Anthony Mackie évoque le tournage de Captain America 4 alors qu'il s'agit bien de Twisted Metal dont il parle. C'est d'autant plus flagrant puisqu'il ne parle à aucun moment du film de Marvel, dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas le réalisateur. Tout juste sait-on que le film arrivera en 2024 pour la Phase 5 du MCU, aux côtés de Blade, Les 4 Fantastiques, Shang-Chi 2 et Deadpool 3.Produite par PlayStation Productions, la série Twisted Metal fait partie de ces projets que Sony souhaite mettre en avant parmi ces licences les plus prestigieuses. Le choix peut paraître étonnant puisqu'on n'a pas eu de nouveau jeu vidéo depuis 10 ans, mais c'est peut-être une façon justement de relancer l'intérêt autour. On sait d'ailleurs