TT Isle of Man 2 : une vidéo de gameplay ultra-immersive, ça dépote

Les amateurs de motos la connaissent bien : la course de l'Île de Man est l'une des plus respectées, des plus difficiles et des plus dangereuses qui soient. Forcément, le potentiel de retranscription en jeu vidéo est particulièrement bon, aussi bien que le studio KT Racing s'est déjà attelé à la réalisation de l'opus TT Isle of Man 2 en 2018 : le 19 mars prochain, le numéro 2 débarquera sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Son éditeur, Bigben, vient justement de dévoiler une première vidéo de gameplay : particulièrement réaliste et s'appuyant sur une tonne d'effets visuels, celle-ci nous fait chevaucher quelques beaux modèles comme la BMW S1000RR ou la Ducati 900 de 1978. À savoir que plusieurs autres véhicules de légende seront disponibles à l'instar de MV Agusta 500 Three, la Norton NRS 588, la Suzuki XR69, la Yamaha TZ 750. En route.