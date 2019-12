TT Isle of Man Ride on the Edge 2 : un trailer qui montre toutes les améliorations faites par les développeurs

TT Isle of Man : Ride on the Edge 2 revient sur le devant de la scène vidéoludique en s'affichant dans un nouveau trailer fraîchement mis en ligne par BigBen Interactive. L'occasion pour les développeurs de KT Racing de mettre en avant les différentes améliorations que proposera cette itération, à commencer par la physique des motos censée renforcer le réalisme du jeu. "Avec l'intégration complète de l'effet gyroscopique, vous bénéficiez d'un pilotage plus précis et également plus naturel, nous assure-t-on. A haute vitesse, le guidonnage de la moto vous préviendra d'une chute imminente et vous aidera à anticiper les mauvaises chutes."Par ailleurs, il est précisé qu'en fonction de l'inclinaison de la machine, le grip sera différent, et que la gestion de la température des freins, de l'aspiration et des pneus sera encore plus pointue. Enfin, cette vidéo permet à BigBen Interactive de faire savoir que TT Isle of Man : Ride on the Edge 2 débarquera durant le premier semestre 2020 sur "consoles et PC".