Isle of Man TT Ride on the Edge 2 : un trailer de gameplay pour la sortie du jeu sur Switch

Comme annoncé initialement par Kylotonn, Isle of Man TT : Ride on the Edge 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch, ce qui explique pourquoi on a droit à un trailer de lancement. Remplie de gameplay, la vidéo nous replonge dans l'ambiance du championnat irlandais de course sur route, dont le point culminant est bien sûr la participation au fameux Tourist Trophy de l'Île de Man. Rappelons que le jeu dispose de tout le contenu officiel, avec la plupart des grands pilotes et des écuries, tandis que les 60 km du Snaeffel Mountain Course ont été méticuleusement reproduits.Pour plus d'infos sur Isle of Man TT : Ride on the Edge 2, on vous suggère d'ailleurs d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse