TT Isle of Man Ride on the Edge 2 : un trailer de gameplay plein de citations de presse élogieuses

Sorti le 19 mars dernier, TT Isle of Man : Ride on the Edge 2 semble avoir séduit la critique comme nous le prouve ce nouveau trailer du jeu, rempli de citations de presse élogieuses. Rappelons que le jeu nous propose de participer à la plus célèbre course sur route du monde, le Tourist Trophy de l'Ile de Man, au guidon des motos les plus puissantes de la production. Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, le titre nous avait également tapé dans l'oeil, comme vous pouvez le découvrir en vous plongeant dans la lecture du test de la rédaction, situé à cette adresse.