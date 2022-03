Trek to Yomi : un nouveau trailer ultra stylisé lors du State of Play, avec une notion de rewind

Parmi les jeux qu'on retiendra du State of Play du 9 mars 2022, il y avait Trek to Yomi qui est revenu nous séduire la rétine avec un tout nouveau trailer. Jeu d'action en scrolling horizontal, rappelant les beat'em all des années 90, Trek to Yomi est développé par le studio Flying Wild Hog (Shadow Warrior) qui s'est associé avec Leonard Menchiari, un réalisateur qui a insufflé cette mise en scène très stylisée. Ce dernier s'est en effet inspiré du jidaigeki, ce genre cinématographique qu'on associe généralement aux films de samouraïs. Côté gameplay, on sent que les combats semblent miser sur un certain sens du timing pour bien contrer les attaques ennemies et surtout se défendre de tous les côtés. Bien sûr, le jeu devrait nous proposer des combats de boss, mais aussi intégrer une notion de rewind qui est suggéré dans ce trailer. Est-ce véritablement un élément de gameplay, ou juste de la mise en scène pour rendre le visuel encore plus impressionnant ? Réponse dans quelques mois, puisque Trek to Yomi est attendu pour ce printemps sur PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Il sera d'ailleurs day one sur le Xbox Game Pass.