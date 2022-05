Test Trek to Yomi : aussi hypnotisant que Ghost of Tsushima ? Voici toutes les notes de la presse

JEUXACTU : 15/20

JV : 14/20

Jeuxvideo.fr : 6/10

Gameblog.fr : 7/10

Gamekult : 6/10

Numerama : 6/10

GamesRadar+ : 3/5

Push Square : 7/10

Everyeye.it : 7.5/10

IGN France : 7/10

GamingTrend : 95/100

The Loadout : 6/10

PureBox : 8/10

TrueAchievements : 8/10

Comicbook.com : 2.5/5

Digitally Downloaded : 4.5/5

Xbox Achievements : 75/100





Le player Dailymotion est en train de se charger...

Si Fabien a rendu son verdict sur Trek to Yomi , bien évidemment, d'autres médias en ont fait de même. D'ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la moyenne Metacritic du jeu de Flying Wild Hog est de 73. Comme on pouvait s'en douter, la direction artistique de Trek to Yomi ne laisse personne indifférent, tout comme cette dimension cinématographique palpable. Par contre, nombreux sont les observateurs à reprocher au jeu son manque d'ambition sur le plan technique, sans oublier la durée de vie et le manque de challenge.Pour mémoire, Trek to Yomi est compris dans le Xbox Game Pass.