Trek to Yomi : 15 min de gameplay, y a des têtes qui se font décapiter

le réalisateur Leonard Menchiari, gros fan des films de samouraï, afin d'instaurer une vraie patte artistique. Si l'on vous a déjà dit beaucoup de bien sur le jeu lors de notre hands-on il y a maintenant 3 semaines, sachez que cette nouvelle vidéo de gameplay nous montre aussi que le jeu ne lésinera pas sur la violence crue, en cohérence avec cette époque de Japon féodal où tout se réglait au katana.





Après des mois de flou quant à la date de sortie autour de Trek to Yomi, Devolver Digital revient avec une bonne nouvelle en ce jour, puisque le nouveau jeu de Flying Wild Hog arrivera le 5 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, sachant qu'il sera disponible aussi sur le Xbox Game Pass. L'attente ne sera donc pas si longue que ça, d'autant que cette bonne nouvelle s'accompagnent d'une grosse vidéo de gameplay de 15 minutes. Cette dernière permet de nous montrer son univers, ses personnages, mais aussi ses mécaniques de gameplay, qui a des similitudes avec Sifu et Ghost of Tsushima. En termes de comparaison, il y a pire et c'est même plutôt flatteur. On rappelle sinon que Flying Wild Hog (les développeurs de Shadow Warrior 3 hein) se sont associés avec