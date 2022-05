Trek to Yomi : un trailer en live action digne des samouraïs, les adeptes d'Akira Kurosawa vont adorer

Disponible depuis le 5 mai dernier, Trek to Yomi s'illustre une nouvelle fois à travers un trailer en live action généreusement offert par Devolver Digital. D'une durée d'1 minute 20, la séquence est clairement un hommage aux films de samouraïs réalisés par Akira Kurosawa, dieu incontesté du genre. Sans surprise, on y voit un guerrier solitaire se débarrasser de ses ennemis avec une classe et une maîtrise qui forcent le respect.On profite de l'occasion pour rappeler que notre test de Trek to Yomi est en ligne depuis la semaine dernière, et que Fabien lui a attribué la note de 15 sur 20 avec un joli coup de coeur. Sur Metacritic, la moyenne pour le jeu de Flying Wild Hog est de quasiment 73. D'ailleurs, pour avoir un aperçu des différentes notes accordées par la presse, c'est par ici