Trek to Yomi : un nouvel extrait de gameplay, centré sur les combats

Quelques jours à peine après le State of Play du 9 mars 2022 où il s'est brillamment illustré, Trek to Yomi est d'ores et déjà de retour avec une nouvelle vidéo de gameplay. Cette fois-ci, les développeurs de Flying Wild Hog (Shadow Warrior) et le réalisateur Leonard Menchiari ont tenu à faire un focus spécial sur les combats qui demanderont un certain sens du timing. Car oui, Trek to Yomi ne sera pas un vulgaire beat'em all au sabre où l'on frappe sans réflechir, l'idée pour les développeurs est de proposer une expérience réaliste dans l'approche des affrontements. On s'aperçoit que notre samouraï peut contrer les attaques et perforer les gardes ennemies avec finesse. Parfois, le jeu donne même l'impression d'avoir puisé ses inspirations du côté de Ghost of Tsushima dans la façon d'aborder les duels et le changement de stance. Une inspiration pas dégueulasse et qui devrait apporter pas mal de nuances dans le système de jeu.







Mais cette vidéo nous permet aussi d'avoir un aperçu de l'usage d'autres armes, comme cet arc efficace contre les ennemis qui chargent à cheval, ou bien encore ce fusils qui peut éliminer à distance. L'ambiance de Trek to Yomi semble bien respecter les codes du Jidaigeki, ce genre cinématographique qu'on associe généralement aux films de samouraïs et on a vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Rendez-vous demain en fin de journée pour notre preview hands-on d'ailleurs.



La sortie de Trek to Yomi est attendue pour ce printemps sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.