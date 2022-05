Trek to Yomi : un trailer de lancement qui ne fait pas dans la dentelle, les fans de Ghost of Tsuhima vont adorer

es premiers pas sur Trek to Yomi nous ont quelque peu rappelé Ghost of Tsushima bien sûr, mais aussi le récent Sifu. La gestion de "Structure" du titre de Slocap est ici remplacée par une gestion d'endurance tout aussi primordiale. Si l'on consomme trop rapidement la barre d'endurance, le héros rentre alors dans un état de fatigue qui lui permet seulement de parer certains coups et d'effectuer des attaques lentes. On peut alors très rapidement se retrouver débordé et mourir en quelques secondes."L'exploration aura également son mot à dire dans Trek to Yomi, puisqu'il sera possible de dénicher des objets et autre bonus susceptibles d'améliorer les compétences de Hiroki. Le jeu sortira demain (5 mai) sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, sachant qu'il sera également disponible day one sur le Xbox Game Pass.