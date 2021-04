Tortues Ninja Shredder’s Revenge : le jeu confirmé sur Switch, du gameplay pour les amoureux de la 2D

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge sortira bel et bien sur Nintendo Switch. Compte tenu du succès de son ancêtre Tortues Ninja : Turtles in Time sur Super Nintendo, il aurait été incompréhensible que le jeu ne soit pas disponible sur la console hybride de Kyoto. Bref, tout ça pour dire que nous avons droit à un nouveau trailer contenant des phases de gameplay inédites, histoire de rendre un peu plus insupportable l'impatience des fans.



Enfin, si l'éditeur français se refuse toujours à communiquer la moindre date de sortie, on vous rappelle que son patron Cyrille Imbert est passé nous voir dans le cadre de notre émission 5 News & Rumeurs par jour. Et bien évidemment, il ne pouvait pas repartir sans répondre à quelques-unes de nos questions.





DotEmu a profité de l'Indie World d'hier pour confirmer que