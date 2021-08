Tortues Ninja Shredder’s Revenge : April O'Neil en perso jouable, elle drop le mic en plus

Parmi les gros jeux AAA annoncés ou redécouverts à la gamescom 2021, on pouvait aussi trouver des titres à la production plus intimistes, tels que Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge annoncé en mars dernier. DotEmu, son éditeur, est de retour pour nous divulguer une bonne nouvelle : April O'Neil sera bel et bien jouable, au même titre que Leonardo, Michelangelo, Raphaël et Donatello. Le trailer de gameplay qui l'accompagne nous permet de constater qu'elle maîtrise le coup de micro en pleine tête, sachant qu'en cas de coup marquant, elle n'hésite pas à drop the mic, histoire de bien narguer ses ennemis. Visuellement, c'est toujours aussi joli, et les animations sont toujours aussi agréables à regarder. La sortie de ce Tortues Ninja : Shredder's Revenge n'est pas encore connue, mais il se mumure quelque chose comme courant 2022.