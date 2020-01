The Witcher : Netflix confirme la production d'un film d'animation

Probablement motivé par le succès de la série live-action The Witcher, Netflix vient d'officialiser la production d'un film d'animation sur les aventures de Geralt de Riv. Créé par les coréens de Studio Mir, le film s'intitulera "The Witcher : Nightmare of the Wolf", et nous fera découvrir une nouvelle menace qui plane sur le continent. On ignore encore si Henry Cavill doublera Geralt, mais Lauren S. Hissrich (productrice de la série) est d'ores et déjà impliquée dans ce nouveau projet.