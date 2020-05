The Witcher : CD Projekt fait le point sur les ventes de la série, des chiffres qui forcent le respect

CD Projekt RED informe que la série The Witcher vient de battre un nouveau record de ventes. Au total, elle compte plus de 50 millions de jeux écoulés, ce qui place incontestablement les aventures de Geralt de Riv au Panthéon des cartons vidéoludiques. D'ailleurs, on rappelle que la licence avait franchi la barre des 40 millions en juin 2019, ce qui signifie que 10 millions d'exemplaires ont trouvé preneur en seulement un an. Avec le succès de la série Netflix, la franchise pourrait encore gagner en popularité, et on imagine que The Witcher 4 sera probablement attendu comme le messie par les fans.



Reste à savoir si ce dernier sera le prochain jeu de CD Projekt RED, ou s'il faudra patienter quelques années.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…



Thank you and may we meet on the path again! ⚔️