The Witcher 3 : les versions next gen' PS5 et Xbox Series repoussées jusqu'à nouvel ordre

Initialement prévues pour le second semestre 2022, les versions next gen', PS5 et Xbox Series X|S, de The Witcher 3 ne verront pas le jour tout de suite. Dans un message posté sur Twitter , CD Projekt Red informe les joueurs que le jeu est tout simplement reporté jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons sans doute qualitatives. Le studio polonais précise en effet que la suite du portage sera assurée en interne, ce qui signifie que le studio Saber Interactive qui travaillait dessus jusqu'à présent, n'est plus en charge du projet. On ne sait pas quelle est la nature du différend, mais il doit être suffisamment important pour que CD Projekt Red s'alourdisse de travail alors que The Witcher 4 a été annoncé il y a quelques semaines.

Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l'étendue des travaux à effectuer et devons donc reporter la publication du deuxième trimestre jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. Merci pour votre compréhension.

Difficile donc de mesurer la quantité de travail qu'il reste pour que ces versions next gen' de The Witcher 3 soient présentables, mais il est certain que depuis le lancement chaotique de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red prend toutes les précautions pour ne pas à subir un nouveau bad buzz. Ce qu'on peut comprendre aisément...