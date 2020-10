The Medium : une vidéo qui revient sur la mécanique de double réalité, elle a été brevetée

The Medium s'affiche dans une toute nouvelle vidéo généreusement offerte par Bloober Team. Cette fois-ci, le community manager Michal Napora attire notre attention sur la mécanique de double réalité, celle-là même pour laquelle les développeurs ont déposé un brevet. Il explique que si les deux tiers du temps, l'héroïne Marianne évoluera soit dans le monde réel, soit dans celui des esprits, certaines séquences du jeu demanderont d'explorer les deux univers en même temps. Plus intéressant : en fonction du contexte, l'une des deux dimensions prendra plus de place à l'écran que l'autre.Michal Napora précise également que Marianne ne pourra réaliser certaines actions que dans un monde, mais qu'elles auront bien évidemment un impact sur l'autre. Sur le papier, The Medium s'annonce on ne peut plus prometteur, et on espère que le résultat sera à la hauteur lorsque nous recevrons notre exemplaire à la rédaction. En attendant, on rappelle que le jeu est attendu pour le 10 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC, sachant qu'il sera compris dans le Xbox Game Pass.