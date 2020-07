The Medium : des précisions sur le budget du jeu, une sortie day one sur Xbox Series X ?

Piotr Babieno. Cela fait un moment que nous prêtons attention aux créations de Platige [une société polonaise spécialisée dans l'animation, ndlr], mais jusqu'à présent, nous n'avions pas les finances nécessaires pour solliciter une collaboration."Avant d'ajouter : "The Medium est un gros projet pour lequel nous voulons nous entourer des meilleurs, ce qui explique pourquoi cette fois-ci, nous nous sommes tournés vers Platige. Les bénéfices ne sont pas uniquement d'ordre commercial, on gagne également sur le plan créatif. [...] Pour The Medium, le budget s'élève à 30 millions de PLN (6,7 millions d'euros), tandis qu'Observer : System Redux profite d'un budget de 10 millions de PLN (2,2 millions d'euros)."

Enfin, le président a souligné que l'objectif était que le jeu soit prêt pour la période de lancement de la Xbox Series X. Day one ? Ils l'espèrent. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que The Medium est également prévu sur PC.

Dans la même interview, Piotr Babieno rappelle que Bloober Team a breveté une mécanique de The Medium, celle avec laquelle l'héroïne Marianne pourra basculer d'un monde à l'autre. "Je ne peux pas vous dire qu'elle est la mécanique la plus importante car nous la dévoilerons plus tard, mais sachez qu'elle s'articule autour des deux mondes et qu'elle n'aurait pas pu fonctionner pleinement sur la génération actuelle, avait expliqué le lead game designer Wojciech Piejko en mai dernier. Je pense que c'est un élément qui permettra au jeu de se différencier des autres. Nous l'avons même brevetée. [...] Voilà pourquoi nous avons développé le jeu sur Xbox Series X et PC.