The Medium : c'est un jeu next-gen, et il ne coûtera pas 80€

The Medium, le premier jeu next-gen de Bloober Team (Blair Witch, Observer : System Redux). Ainsi, on apprend qu'il faudra débourser 50€ pour se le procurer sur Xbox Series X/S et PC en dématérialisé (sans parler du Xbox Game Pass), ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un jeu présenté comme le plus ambitieux de l'histoire du studio polonais. On rappelle que les développeurs sont allés jusqu'à déposer un brevet pour l e concept de double réalité.







" Cette technologie apporte une expérience, une perspective unique et de nouvelles manières de jouer, assurait Bloober Team au mois de juillet lors du Xbox Games Showcase. Une énigme qui semble impossible à résoudre ou une échappatoire introuvable dans le monde réel ? La solution se trouve peut-être dans le monde des esprits, accessible grâce aux pouvoirs de médium de Marianne. Et comme chaque monde dispose de contrôles différents à la manette, l’exploration et la résolution d’énigmes peut également s’effectuer en simultané si le besoin s’en fait sentir.



C'est un concept technologique que notre studio souhaitait mettre à profit depuis des années, mais en toute honnêteté, c'était jusqu'ici impossible à cause des limitations techniques de la génération précédente. Sans la technologie embarquée dans la Xbox Series X et les PCs les plus récents, nous serions incapables d'afficher deux mondes distincts simultanément. Cela nous permet également de passer instantanément d'un endroit à un autre, j'espère d'ailleurs que ce dernier point va redéfinir le genre horrifique."

Alors que la next-gen deviendra réalité en novembre prochain (le 10 pour la Xbox Series X/S, le 19 pour la PS5), le prix des jeux est un sujet qui revient souvent sur la table ces dernières semaines, d'autant que Sony Interactive Entertainment a indiqué que certaines de ses productions coûteraient 80€ - Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition, Destruction All Stars, Demon’s Souls par exemple. Naturellement, ce tarif concerne surtout le PlayStation Store, car pour les versions physiques, il y a des chances que les revendeurs affichent des tarifs sensiblement inférieurs.Quoi qu'il en soit, et ce n'est certainement pas un hasard, le Microsoft Store a laissé s'échapper le prix de