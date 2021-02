The Last of Us HBO : de Mahershala Ali à Pedro Pascal, les rumeurs, démentis et annonces qui ont agité notre nuit

, spécialisé dans la pop culture, prétend connaître en exclusivité l'identité de l'acteur qui incarnera Joel Miller dans la prochaine série The Last of Us produite par HBO Max, Sony Picture Television, PlayStation Productions, Word Games, et Neil Druckmann, le game director du jeu. D'après le site en question, c'est Mahershala Ali qui a été choisi par la production et cette nouvelle a suscité bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux. Certains fans se sont indignés du blackwashing du personnage, pointant du doigt un manque de cohérence dans le casting.





C'est la grosse rumeur du soir : le rôle de Joel dans la série The Last of Us pour HBO aurait été offert à Mahershala Ali. pic.twitter.com/hHS40DsNIQ — Maxime CHAO (@MaximeChao) 10 février 2021



Très vite, le sujet s'est retrouvé en Trend Topic monde sur Twitter, ce qui a poussé le très informé The Hollywood Reporter à démentir l'information, révélant dans la foulée l'identité de l'actrice qui jouera Ellie dans la série. On a donc appris que c'est Bella Ramsey, qu'on a pu voir dans le rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones, qui endossera le rôle d'Ellie. Compte-tenu de ses performances, elle a les épaules pour incarner comme il se doit "la fille adoptive" de Joel.





Face à la débâcle, The Hollywood Reporter dément Mahershala Ali en Joel, mais annonce Bella Ramsey (Lyanna Mormont dans GoT) dans le rôle de Ellie. Confirmé derrière par Neil Druckmann.



Que d’émotions ce soir ! 🤓#TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/nL98698Mqb — Maxime CHAO (@MaximeChao) 11 février 2021

Bon bah c’est officiel (et cette soirée aura été full of surprises), c’est Pedro Pascal qui endossera le rôle de Joel Miller dans The Last of Us HBO.



Rendez-nous Mahershala Ali. 😢 pic.twitter.com/oK6F6BoCMe — Maxime CHAO (@MaximeChao) 11 février 2021

'est

Craig Mazin, le scénariste de la série Chernobyl, qui est à l'écriture, mais aussi dans le rôle du producteur exécutif. On ne sait pas si la série entière sera réalisée par une seule et même personne, mais sachez que c'est le metteur en scène russe

Kantemir Balagov qui va se charger du pilote. Il a été remarqué à Cannes et nommé aux Oscar pour ses travaux précédents. On vous rappelle aussi que le compositeur des jeux, Gustavo Santaolalla, est lui aussi impliqué dans le projet.





C'est peu de le dire, mais la nuit aura été mouvementée du côté des rumeurs, des démentis, des annonces officielles et même des révélations autour de la série The Last of Us à venir chez HBO. Tout a commencé vers 22h lorsque le site The Illuminerdi C'est ensuite sur les coups de 4h30 du matin que les choses se sont accélérées, avec sans doute la fin de l'embargo pour enfin révéler le choix du rôle de Joel, puisque The Hollywood Reporter et Variety publient leur article au même moment pour nous certifier que c'est Pedro Pascal qui a été retenu pour incarner l'un des personnages les plus charismatiques du jeu vidéo. Dans la foulée, l'acteur lui-même fera un tweet , ainsi que Neil Druckmann, le co-créateur du jeu , histoire d'enfoncer définitivement le clou. Au sommet de sa carrière en ce moment, Pedro Pascal a été aperçu dans Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian et le récent Wonder Woman 1984.Si le casting principal est désormais officialisé, rassurant les fans de la série, il ne reste plus qu'à attendre la suite des acteurs qui ont été castés pour entourer les deux vedettes principales. On attend par exemple de savoir qui endossera le rôle de Tommy Miller, le frère de Joel, Tess ou bien encore Bill, si ces personnages sont bel et bien prévus dans la série. On vous rappelle d'ailleurs que l'histoire s'inspirera du premier épisode et nous permettra de revivre les événements du jeu vidéo, tout en apportant des détails inédits. Et on le répète encore ici, mais c