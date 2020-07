The Last of Us 2 : notre unboxing de la Ellie Edition avec le vrai sac à dos d'Ellie

Lors de la sortie de The Last of Us Part 2 le 19 juin dernier, Sony Interactive et Naughty Dog ont commercialisé pas moins de 5 éditions au total, à des prix évidemment différents. Si on vous a déjà fait découvrir la PS4 Pro collector aux couleurs du jeu il y a quelques semaines, on vous propose de déballer ensemble le contenu de la Ellie Edition, probablement le collector le plus rare et le plus cher consacré au jeu de Naughty Dog. Vendu 249€ si jamais vous arrivez à le trouver (il est en rupture de stock depuis les pré-commandes), vous pourrez vous délecter du backpack de notre chère Ellie, celui qu'elle porte en permanence durant son aventure. C'est en effet une réplique parfaite qui vous attend à l'intérieur, avec en plus la statuette d'Ellie jouant de la guitare, deux chansons de Gustavo Santaolalla sur un vinyle 45 tours, le bracelet de Dina, des pin's, le steelbook, des stickers, un message de la part de Neil Druckmann et enfin des bonus in-game à débloquer. Comme d'habitude, on fait ça dans les règles de l'art japonais, avec gants de velours blancs et petit cutter japonais. Please enjoy comme on dit.