The Last of Us 2 n'est pas le GOTY 2020 pour les Japonais, c'est un autre jeu

C'est officiel depuis la cérémonie des Game Awards du 11 décembre 2020, The Last of Us Part 2 est le meilleur jeu de l'année, le fameux GOTY 2020. Le titre de Naughty Dog a même réussi à rafler 7 récompenses au total dont les plus prestigieuses comme la meilleure réalisation, la meilleure narration, la meilleure performance d'acteur/actrice ou le meilleur sound design. Bref, c'est une victoire sans appel. Seulement voilà, du côté du Japon, on n’est pas vraiment d’accord, car là-bas, au pays du Soleil-Levant, c’est Ghost of Tsushima qui est ressorti vainqueur. Mais comment est-ce donc possible ? Par le biais d'un sondage de fin d'année qui a été effectué par le célèbre magazine Famitsu, qui a questionné pas moins de 132 personnalités japonaises, une liste qui inclus à la fois des comédiens mais surtout des développeurs.







C'est donc à l'unanimité que Ghost of Tsushima a gagné les faveurs du Japon, qui était déjà tombé amoureux de ce jeu lors de sa sortie l’été dernier. On se souvient en effet des propos de Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série Yakuza, qui a tremblé d'émotion devant le titre de Sucker Punch, au point qu'il aurait aimé que le jeu soit développé par un studio japonais. Chauvinisme quand tu nous tiens. Mais en vrai, il n’y a pas que les stars du showbiz et les développeurs qui ont élu Ghost of Tsushima meilleur jeu de l’année, le public japonais aussi, puisque Ghost of Tsushima n’est autre que la meilleure vente parmi toutes les exclusivités sorties sur PlayStation 4. A noter que c'est la 3ème année consécutive qu'une exclusivité PS4 hérite du trône, puisque Marvel's Spider-Man avait obtenu le titre en 2018, tandis que c'est Death Stranding qui l'a eu en 2019. Sachez d'ailleurs que Spider-Man était le plus gros succès occidental sur PS4 avant que Ghost of Tsushima ne débarque.









Ghost of Tsushima a tellement touché les Japonais, que ces derniers l'ont placé dans le classement devant Animal Crossing : New Horizons, alors qu'il s'agit sans nul doute d'une des plus grosses ventes de l'année au Japon, mais aussi dans le monde (plus de 26 millions de copies vendues à la date arrêtée de novembre 2020), et c'est loin d'être terminé. Parmi les autres jeux de ce Top 5 réalisé par Famitsu ayant sondé personnalités et développeurs, on retrouve aussi Final Fantasy VII Remake, Sakuna : Of Rice and Ruin et Fall Guys.