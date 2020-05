The Guerrilla Collective : un événement en ligne dédié à la scène indé, les dates et les horaires

Greg Miller de Kinda Funny. Le PC Gaming Show prendra le relais le même jour à 21h. Enfin, par le biais du Future Games Show (23h30), les développeurs auront l'occasion de revenir plus en détail sur chacune de leurs productions.



Il est précisé que le Guerrilla Collective durera jusqu'au 8 juin, sachant que l'on ne connaît pas encore la programmation pour le 7 et le 8. Ce qui est acquis en revanche, c'est que les festivités s'inscriront dans le cadre du Summer of Gaming d’IGN et du Play For All de GameSpot, et que d'autres initiatives du même genre auront lieu tout au long de l'été. Enfin, ci-dessous la liste provisoire des participants.



LISTE DES PARTICIPANTS DU GUERRILLA COLLECTIVE





Si l'E3 n'aura pas lieu cette année, le mois de juin s'annonce toutefois chargé. En effet, entre le Summer of Gaming, le Summer Game Fest 2020, le Future Games Show, le PC Gaming Show, ainsi que les autres rendez-vous qui n'ont pas encore été officiellement fixés - on pense, entre autres, à Sony et aux éditeurs tels qu'Ubisoft - on ne devrait pas s'ennuyer. Il faudra également faire avec le Guerrilla Collective, comme on vient de l'apprendre par le biais d'un communiqué officiel.D'après ce que l'on nous explique, on doit cet événement à "un collectif d’éditeurs et de développeurs créé dans le but d’apporter aux joueurs du monde entier de nouvelles annonces sur leurs jeux préférés." Le coup d'envoi sera donné le 6 juin à 19h sur Twitch , avec comme maître de cérémonie

● 11 bit studios (qui a notamment travaillé sur Frostpunk, This War of Mine)

● Another Indie (SIMULACRA 2, Yuppie Psycho)

● Coffee Stain Studios (Satisfactory, Deep Rock Galactic)

● Fellow Traveller (In Other Waters, Neo Cab)

● Funcom (Mutant Year Zero: Road to Eden, Conan Exiles)

● Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex, The Eternal Cylinder)

● Headup (Bridge Constructor Portal, Pumpkin Jack)

● Humble Publishing (Temtem, Forager)

● Larian Studios (Baldur’s Gate III, Divinity: Original Sin II)

● Modern Wolf (Necronator: Dead Wrong, Out There: Oceans of Time)

● Paradox Interactive (Cities: Skylines, Stellaris)

● Raw Fury (Kingdom Two Crowns, Atomicrops)

● Rebellion (Sniper Elite 4, Zombie Army 4: Dead War)

● Those Awesome Guys (Monster Prom, Move or Die, Floppy Knights)

●Thunderful (SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Lonely Mountains: Downhill)

● United Label (Eldest Souls, Röki)

● Versus Evil (The Banner Saga, Pillars of Eternity II: Deadfire)

● Whitethorn Games (Aground, StarCrossed)

● WINGS Interactive (Later Daters, Lord Winklebottom Investigates)

● Ysbryd Games (WORLD OF HORROR, VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action)

● ZA/UM (Disco Elysium)