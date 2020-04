The Elder Scrolls Online : l'extension Greymoor est repoussée sur PC, PS4 et Xbox One

Mauvaise nouvelle pour les fans de The Elder Scrolls Online qui attendaient de pied ferme la sortie de l'extension Greymoor. Bethesda nous indique en effet que la date de sortie de ce contenu vient d'être repoussée. L'info nous vient directement du site officiel du jeu où Matt Firor, Game Director du jeu, a annoncé la mauvaise nouvelle. Initialement prévue pour débarquer le 26 mai, l'update Greymoor ne sera finalement pas disponible avant le 9 juin sur PC, PS4 et Xbox One. Sachez toutefois que les plus impatients d'entre vous peuvent aller jeter un oeil aux nouveautés sur les serveurs de test public qui sont déjà ouverts.