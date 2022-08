The Callisto Protocol : une nouvelle séquence de gameplay à la gamescom, la fin va vous régaler

Geoff Keighley l'avait teasé quelques heures avant le coup d'envoi de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, The Callisto Protocol sera bien présent pour la soirée événement et il n'a pas déçu. Le jeu s'est à nouveau illustré par le biais d'une nouvelle séquence de gameplay, sans coupure, histoire de nous montrer ce qu'il a dans le ventre et à quel point son ambiance et ses mécaniques de gameplay rappelle Dead Space. Pas étonnant quand on sait que son créateur n'est autre que Glen Schofield, ancien fondateur du studio Visceral Games qui avait créé le premier Dead Space. De quoi provoquer Electronic Arts et le remake de son jeu dont la communication patauge dans des explications lourdingues de développeurs. Quant à la séquence de gameplay, on constate que notre ancien prisonnier est capable d'attraper les ennemis à l'aide d'un bracelet de force pour ensuite les éjecter au loin, si possible dans une broyeuse. Quant à la fin de la séquence, elle devrait ravir tous ceux qui aiment les exécutions sales, mais pas du côté des créatures, mais de notre personnage principal, coincé par une hélice.La sortie de The Callisto Protocol est attendue pour le 2 décembre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.