The Callisto Protocol : une édition collector avec une grosse figurine de Jacob et une créature immonde

The Callisto Protocol - Edition Collector 249.99$

Le jeu The Callisto Protocol

Les skins de personnage et d'arme Prisonnier Rétro

Le pack Contrebande (exclusivité PlayStation)

Le passe saison

Une figurine de Jacob

Une boîte de jeu en métal

La BD The Callisto Project édition #0

Des pins collector Outer Way & UJC

Un accès anticipé de 48 h au contenu additionnel de l'histoire (exclusivité PlayStation)

Depuis qu'il a été dévoilé en mai dernier, The Callisto Protocol est un jeu qui fascine. Sans doute parce qu'il est issu de l'imagination de Glen Schofield, le créateur de Dead Space et aussi parce qu'il s'inscrit comme étant sa véritable suite spirituelle, au point d'avoir relégué le remake du premier Dead Space dans les projets un peu OSEF. Il suffit d'ailleurs de voir les séquences de gameplay qui ont été montrées lors du Summer Games Fest pour comprendre tout l'engouement autour de ce jeu qui mélange action, horreur et angoisse. Attendu pour le 2 décembre prochain, The Callisto Protocol aura droit à son édition collector, du moins aux Etats-Unis. C'est en effet la chaîne GameStop qui a l'exclusivité de la vente de ce collector qui propose une jolie figurine de Jacob se battant avec une créature immonde. Proposé 249.99$, ce collector permettra aussi de mettre la main sur le Season Pass, le steelbook, la BD "The Callisto Project édition #0" et tous les skins et bonus pour personnaliser son jeu. En France, cette version limitée n'est pas encore annoncée. En attendant, voici le contenu précis :