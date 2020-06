Tetris Effect : la splendide OST enfin disponible en streaming

Expérience sensorielle saisissante, on doit beaucoup aux effets graphiques quasi-psychédéliques de Tetris Effect : toutefois, impossible de ne pas souligner l'importance des musiques originales, atmosphériques au possible et s'adaptant totalement à votre façon de jouer. Un an et demi plus tard, cette sublime OST signée Noboru Mutoh, accueillant également entre autres la voix de Kate Brady, se voit enfin disponible... en streaming. Vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas ?Pour l'occasion, les différents tracks ont été mixés avec le plus d'authenticité possible, de façon à garder une mélodie officielle sans les interactions sonores des joueurs (cependant au cœur du l'ambiance sur PS4 et PC). L'album digital peut-être acheté pour dix dollars sur Bandcamp (ou tout simplement être lu) et il est également disponible sur YouTube , notamment au travers d'un mix de presque trois heures. Malheureusement, aucune sortie sur Spotify, Deezer, Apple et compagnie n'a été confirmée.