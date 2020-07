Tetris Effect : l'extension "Connected" propose du multi, elle se présente en vidéo

Tetsuya Mizuguchi a expliqué, l'add-on débarquera à la fin de cette année sur Xbox Series X, Xbox One et PC via le Microsoft Store, sachant qu'il sera aussi inclus dans le catalogue du Xbox Game Pass. Pour ce qui est de la PS4, de l'Epic Games Store et de l'Oculus Quest, il faudra patienter jusqu'à l'été 2021 ; le DLC sera alors proposé sous la forme d'une mise à jour gratuite. Sans doute un lot de consolation pour contrebalancer avec l'exclusivité temporaire accordée à la firme de Redmond.



Multijoueur oblige, il sera possible d'organiser des parties en local et en ligne, les matchs classés permettant de débloquer des avatars. Si le mode "Zone Battle" sera du 1 vs 1 on ne peut plus classique - avec, en plus, la fameuse mécanique permettant de stopper le temps - le mode "Connected", quant à lui, offrira l'occasion à trois joueurs de ne former qu'un et de se mesurer à l'I.A. à travers des défis que l'on nous annonce corsés. Enfin, en plus d'intégrer l'intégralité de la campagne solo, Tetris : Effect tournera en 4K 60fps sur Xbox Series X et PC.





Alors que l'on ne s'y attendait pas du tout, Tetris Effect a fait une apparition lors du Xbox Games Showcase par le biais d'un trailer dévoilé par Enhance Games. Le but de la manoeuvre ? Annoncer l'extension "Connected" qui, comme son nom le laisse deviner, sera consacrée au multijoueur. D'après ce que l'ingénieux