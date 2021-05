Test souris Razer Orochi V2 : l'excellence au format portable ?

Le Test

Razer pense aux joueurs mobiles et vient de décider de rafraîchir sa gamme de souris portables sans-fil. Compagnon indispensable d'un set-up gamer nomade, une souris compacte est un plus indéniable dans une gamme, or l' Atheris commence à dater, puisque cette dernière est sortie en 2017. Avec un capteur 7200 DPI et le besoin d'une paire de piles AA pour offrir 350h d'autonomie, la référence nomade avait besoin d'un coup de jeune. Mais quitte à changer, Razer a préféré faire revenir une autre gloire de son catalogue dans une nouvelle déclinaison : l' Orochi V2 . L'objectif est clair : proposer une souris portable avec une fiche technique capable de faire pâlir n'importe quelle souris gamer full-size. Nous avons pu l'utiliser pendant plusieurs semaines : voici notre verdict.

Avec l'Orochi V2, Razer revient à une boîte en carton plus classique que ce qu'on avait pu voir sur la Viper 8K. Ici, pas d'origami, mais toujours un souci de l'environnement avec des matériaux issus du recyclage et de forêts gérées durablement. Souris à pile, la Razer Orochi est d'ailleurs livrée avec une Energizer (et pas une sous-marque obscure) LR06, sachant que la souris pourra aussi fonctionner avec une LR03. Grosse pile, ou petite pile : c'est vous qui voyez en fonction de vos envies, du poids que vous souhaitez avoir au creux de votre main, ou encore de ce qui traîne dans le placard.











On pourrait questionner le choix des piles par rapport à une batterie interne, mais ces dernières offrent l'avantage d'offrir une autonomie constante, alors que les batteries internes ont tendance à voir leur capacité s'effondrer après un certain nombre de cycles. La Razer Orochi V2 est particulièrement sobre. Toute noire dans notre version test, elle est également dispo en blanc, ou avec n'importe quelle couleur si vous ajoutez 20€ à la note en allant faire un tour sur le site Razer Customs. Ici, pas de limite à votre créativité, puisqu'on pourra se faire une souris à son image, exactement à l'image de ce que propose le Xbox Lab pour les manettes Xbox.

La Orochi V2 se présente comme une souris purement droitier, avec une conception légèrement asymétrique, contrairement à ce que la fiche technique de la souris prétend. On retrouve deux boutons de tranche sous le pouce, une molette de qualité, et un bouton juste en dessous qui permet de modifier la sensibilité à la volée selon 5 presets qu'on peut bien entendu personnaliser via le logiciel Synapse. En retournant la bête, on découvre de larges patins en téflon (PTFE) qui assurent une excellente glisse, ainsi qu'un bouton qui permet d'allumer la souris, et de choisir son mode de connexion.















En effet, la Orochi V2 peut être connectée soit en Bluetooth pour préserver l'autonomie, soit en 2.4 Ghz via un dongle (Razer Hyperspeed) fourni. EN soulevant le capot magnétique, on a accès aux deux emplacements pour les piles (la AA au centre, la AAA un peu en arrière, afin de centraliser les masses), ainsi qu'au dongle 2.4Ghz qui est fiché dans son logement. Ici, pas de RGB, et un look hyper sobre puisque même le logo de la marque est noir sur fond noir. Vous l'avez compris, la firme aux serpents place ce produit à cheval entre le monde du lifestyle, et celui du gaming.

Petit mais costaud



Car lorsqu'on regarde la fiche technique, nous sommes clairement face à un produit taillé pour les joueurs. Le capteur monte jusqu’à 18K DPI, et si la connexion bluetooth offre une latence bien trop élevée pour jouer, le 2 .4 GHz satisfera même les joueurs les plus exigeants. En ce qui concerne le switches, on retrouve les interrupteurs maison dans leur second version, et ils sont garantis pour 60 millions de clics. Parmi les autres fonctionnalités gaming, on mentionnera la petite LED RGB placée sous le bouton qui permet de changer la sensibilité. Lorsque la batterie sera basse, cette dernière clignotera en rouge, tandis qu'elle changera de couleur afin de vous faire savoir quel réglage de sensibilité est activé. Avec sa forme très arrondie, l'Orochi V2 s'adresse à tous les joueurs, que vous soyer adepte du palm grip, du claw grip ou même du fingertip.











Ceci dit, les premiers devront faire attention à ne pas avoir de trop grosses mains, le volume de la souris étant hyper limité. Mais ce compromis est nécessaire pour assurer une grande portabilité du périphérique. La souris affiche moins de 60g à vide, et ses dimensions ridicules lui permettent d'être aisément glissé dans une poche de sac à dos. Difficile de prendre cette nouvelle souris en défaut tant elle est bien pensée. Attention toutefois à ne jamais remplir les deux emplacements de piles simultanément. Prévue pour fonctionner sur 1.5 volts, la souris ne survivrait pas au double de la puissance qui serait alors délivré. Razer le précise bien dans sa notice, encore faut-il aller y jeter un œil. Néanmoins, un petit rappel à l'intérieur de la souris n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée.









Au niveau de l'autonomie, sachez que cela va dépendre grandement de votre utilisation, du mode de connexion utilisé et du modèle de pile choisi. Dans le scénario le plus favorable, avec une pile AA et une connexion Bluetooth, Razer garanti 950h de durée de vie, tandis qu'en utilisant le Razer Hyperspeed, le total tombe à 425h. Avec une telle durée de vie, les joueurs (et joueuses) aux plus petites mains, peuvent envisager l'Orochi V2 comme une souris principale, même si on recommandera à ceux qui ont des paluches format bûcheron (comme votre serviteur) de se limiter au rôle de souris portable. Enfin, sachez que l'Orochi ne vous demandera pas de vous fâcher avec votre banquier, puisque la dernière-né de la marque aux serpents est affichée à 79.99€, ou 99.99€ si vous réalisez une version totalement personnalisée via Razer Customs.



Les "+" :

- Autonomie de folie

- Capteur 18K DPI

- Accepte les piles LR06 et LR03

- Personnalisable avec Razer Customs

Les "-"

- 80€ tout de même pour une souris nomade, 100€ en version personnalisée

- Attention à ne pas mettre 2 piles en même temps