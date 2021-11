Test Riders Republic : la tête dans les nuages ou dans la poudreuse ?

Le Test

Ubisoft et les mondes ouverts, voilà une histoire d'amour qui dure depuis de nombreuses années et qui n'est pas prête de s'arrêter. L'open world de Riders Republic a la particularité de n'être fictif que partiellement, car inspiré de lieux réels. La carte a la bonne idée de reprendre la topologie de différents parcs nationaux américain (Mammoth, Yosemite, Grand Teton, Zion, Sequoia, Bryce et Canyonlands) et d'assembler ces différents éléments en un terrain de jeu aussi vaste que varié. Cette méthode permet de proposer des biomes très différents et donc de passer très rapidement d'une montagne enneigée à une plaine verdoyante parcourue de ruisselants cours d'eau, ou encore d'un aride canyon désertique à une forêt relativement dense. Autant dire que se balader dans ce mégaparc s'avère plutôt plaisant. Si le moteur graphique ne propose rien d'exceptionnel, il remplit tout de même correctement son office, notamment grâce de jolis effets de lumière, une vue subjective optionnelle qui décuple l'effet de vitesse, et de sympathiques et réalistes traces laissées dans la neige. Loin d'avoir un intérêt uniquement esthétique, la variété des paysages est surtout là pour permettre aux différentes disciplines du jeu de s'exprimer pleinement. Trois grandes catégories de sports, que l'on peut grosso modo divisées en six sous-catégories, s'offrent ainsi au joueur : le vélo (courses et tricks), les skis et snowboards (course et tricks), et l'aérien (wingsuit et rocket wing). Il est possible de passer à tout moment d'un équipement à un autre, et même de se simplifier la vie lors des déplacements d'épreuve en épreuve grâce à des moyens de locomotion supplémentaires bien plus rapides (motoneige, rocket bike, rocket skis, paramoteur…).







STEEP BY STEEP





Tous les équipements, qu'ils soient dédiés à la compétition ou à l'exploration, bénéficient d'un gameplay typé arcade, et donc d'une prise en main immédiate. Certains joueurs pointilleux et adeptes de simulation pourront en être chagrinés, mais force est de reconnaître que cette accessibilité renforce le plaisir de jeu initial. Et entre les différents niveaux de difficulté, la nécessité de placer des tricks agrémentés de grabs pour maquer un maximum de points, et la possibilité de supprimer l’atterrissage automatique, il y a tout de même de quoi faire pour les amateurs de défi et de "skill". Réaliser de bons scores permet d'ailleurs de remporter plus d'étoiles (une pour chaque course terminée et une pour chaque challenge optionnel accompli), et donc de faire avancer plus rapidement la carrière de notre avatar, ce qui permet notamment de débloquer un équipement toujours meilleur et des épreuves supplémentaires sur la carte. Sachant que le palier d'expérience le plus élevé est atteint à 7000 étoiles, une forte durée de vie est garantie.







Les multiples épreuves de base et événements spéciaux sont par ailleurs jouables au choix en solo contre des fantômes d'autres joueurs, ou directement en multi. Les courses les plus massives réunissent jusqu'à 64 joueurs, ce qui est toujours bon à prendre même si l'action sur la ligne de départ s'avère alors assez chaotique et illisible. Selon le type d'épreuve, le jeu conseille d'activer plutôt la configuration de manette Pilote (pour les courses donc) ou Trickster (pour les cascades). La première oblige à utiliser les boutons pour exécuter les tricks mais donne le contrôle de la caméra grâce aux sticks, tandis que la seconde permet de sortir les tricks de manière plus naturelle grâce aux sticks mais interdit tout contrôle de la caméra. Ces deux propositions, assorties de la possibilité de basculer de l'une à l'autre dès qu'on le souhaite, sont clairement issues d'une volonté de bien faire et de s'adapter à la fois aux différentes épreuves et aux différents goûts des joueurs. Mais cette dualité indique également que les développeurs n'ont pas réussi à trouver de configuration "magique" qui conviendrait instantanément à toutes les situations.





VIVE LA REPUBLIC ?