Riders Republic : le nouveau jeu des créateurs de Steep repoussé à une date ultérieure

Il devait faire partie des premiers jeux à rythmer le début de l'année 2021, mais le COVID-19 en a décidé autrement : Riders Republic, le nouveau jeu des créateurs de Steep, ne sortira donc pas le 25 février prochain comme c'était prévu. Ubisoft a en effet laissé un message sur le site officiel pour confirmer le report à une date ultérieure. L'éditeur ne préférant pas se mouiller, aucune nouvelle date n'est communiquée, tout juste sait-on que ça sera un peu plus tard cette année. Ces mois de délais supplémentaire vont permettre aux équipes d'Ubisoft Annecy de peaufiner davantage leur bébé, et ainsi sortir sereinement quand la situation le permettra. Pour rappel, Riders Republic est prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, mais aussi Google Stadia.