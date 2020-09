Riders Republic : déjanté et prometteur, voici le nouveau jeu de sports extrêmes d'Ubisoft

rocket-wingsuit, les développeurs ont poussé le concept à fond et promettent des sensations immersives grâce à des caméras extérieures ou embarquées, le tout avec un gameplay à mi-chemin entre l'arcade et le réalisme.



Surtout, Riders Republic misera sur un ton décalé, coloré et explosif : il s'agit d'un titre communautaire, essentiellement connecté, où des dizaines et des dizaines de joueurs pourront rider ensemble sur des tracés étroits et vertigineux. Une customisation délirante des personnages est également au rendez-vous, tout comme la présence de marques et sponsors officiels bien connus des amateurs du milieu.



Bref, on pourrait tenir là une sacrée bonne surprise et celle-ci sortira le 25 février 2021 sur consoles actuelles, PS5 et Xbox Series X/S. Nous vous conseillons très sérieusement de jeter un œil à la première bande-annonce et au trailer explicatif ci-dessous : vous pourriez bien être séduits par le concept.





En 2016 sortait Steep, un jeu de glisse particulièrement rafraîchissant conçu par Ubisoft Annecy. Fort de cette expérience, la firme française est allée encore plus loin et vient tout juste de lever le voile sur Riders Republic, un jeu de sports extrêmes dans la même veine... mais sacrément élargi sur à peu près tous les points.Que ce soit dans la neige, dans la forêt ou en plein désert, Riders Republic permettra de s'atteler à de nombreuses disciplines casse-cou sur sept régions, reproduites fidèlement grâce à des données GPS : du ski, du snowboard, du vélo, de la wingsuit ou carrément... du