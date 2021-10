Riders Republic : le jeu sera gratuit pendant une semaine, tous les détails

Suite à peine déguisée de Steep sorti en 2016, Riders Republic sera disponible dans les bacs et les stores online à partir du 28 octobre prochain. Histoire de booster un peu l'engouement autour de son jeu, Ubisoft annonce une semaine d'essai gratuit pour tous les joueurs du monde entier, quelle que soit la plateforme (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Google Stadia). Pendant 4 heures, il sera possible d'avoir un aperçu du jeu et de ce qui les attend, sachant que les 5 carrières du jeu et les modes multijoueur seront bel et bien débloqués. Voici d'ailleurs en détails le contenu de chacun de ces modes proposés :

Les Mass Races : dans ce mode, les joueurs pourront participer à des courses multijoueur et multisports épiques. Afin d'être sûrs que tous les participants du Mad Challenge bénéficieront de la même expérience de jeu lors de la semaine d’essai gratuit, et pour plus d’équité entre les différentes générations de consoles et de PC, les Mass Races seront plafonnées à 32 joueurs. Cela permettra également l’activation du crossplay. De nouvelles courses apparaîtront au hasard sur la carte toutes les 30 minutes. Les joueurs devront donc être réactifs et se préparer à surveiller leurs angles morts, à protéger leur position et à rester agiles s’ils veulent être les premiers à franchir la ligne d’arrivée. La semaine d’essai gratuit proposera jusqu’à trois Mass Races différentes.





Les Tricks Battles : les joueurs pourront participer à des matchs en 6v6 et tenter de réaliser autant de tricks que possible sur les différents modules pour gagner des points. L'équipe avec le score le plus élevé remportera le match.





Le mode Free-for-All : grâce à ce mode de jeu, les joueurs pourront défier jusqu’à 11 adversaires grâce à une playlist d’événements passionnants.





Le Mode Versus : les joueurs pourront rejoindre 5 de leurs amis dans n’importe quelle carrière pour les défier et déterminer lequel d’entre eux est le meilleur.

En sus de cette semaine de démo gratuite, les joueurs peuvent participer au Mad Challenge, un concours multijoueur qui permet de repartia avec des récompenses exclusives. Pour participer, ils devront d’abord atteindre 20 étoiles afin de débloquer le concours multijoueur exclusif ShackDaddy et accéder à la Mass Race. Les joueurs qui se classeront dans le top 10 de la Mass Race pourront participer à un tirage au sort et gagner un vélo Canyon customisé Riders Republic ainsi qu’une Édition Gold du jeu Riders Republic. Les autres vainqueurs recevront également une Édition Gold du jeu. Les joueurs peuvent s’inscrire au Mad Challenge sur : https://ridersrepublic.com/madchallenge. Vous savez tout.