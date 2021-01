Test Razer Wolverine V2 : la manette PC et Xbox Series X|S qui sort ses griffes !

Le Test

Contrairement à sa première version, la manette Wolverine V2 ne se décline qu’en version filaire. Adieu donc les plaisirs du sans-fil, mais sachez que la marque compense cette perte de mobilité par un câble particulièrement long. Ce dernier va au passage nous offrir une autonomie illimitée. Avec un châssis entièrement revu, la Wolverine V2 fait forte impression dès sa première prise en mains. Les poignées offrent un galbe prononcé, qui nous rappelle fortement la manette de la Xbox 360. C’est d’ailleurs cette forme plus généreuse qui fait défaut à la manette Xbox One, dont les lignes plus tendues offrent un confort inférieur selon nous. Pour une prise en main optimale, ces poignées sont par ailleurs gainées d’un revêtement en caoutchouc texturé qui offre un grip inégalé, même si vous souffrez d’une sudation extrême des mains. Dès la prise en mains, on se sent donc comme à la maison, et c’est en partie du à l’arrangement très classique de la manette. La disposition des touches est directement reprise de la manette Xbox officielle, avec ses sticks asymétriques, son D-pad et ses quatre gros boutons. Néanmoins, Razer a rajouté deux petites touches en façade, entre le D-Pad et le stick droit, et deux boutons de tranche supplémentaires, sachant que leurs fonctions sont paramétrables.





Au niveau des gâchettes on est un peu plus réservé, le profil de ces dernières n’était pas aussi réussi que celui des meilleurs manettes, comme la Xbox Elite par exemple. Sachez toutefois que deux petits interrupteurs situés sous le châssis permettent de modifier la course des gâchettes, et de les passer en mode hair trigger afin de briller dans les FPS compétitifs. Concrètement, cela permet de réduire la course des gâchettes à leur minimum, afin de minimiser le temps perdu à enfoncer les touches. La bonne nouvelle, c’est que Razer a reconduit ses switches mécaniques sous les touches ABXY et sous de D-Pad, ce qui permet d’avoir un touché inégalé, et une sensation de qualité assez incroyable. Globalement, la Wolverine V2 semble avoir été assemblé avec soin. L’objet est assez lourd (274g), les moteurs de vibration sont puissants, et les différentes pièces sont parfaitement ajustées (ce qui n’est pas toujours le cas sur les manettes Xbox One de base par exemple). Il faut également mentionner la présence d’un jack 3.5mm 3-way sur la tranche de la manette, afin de pouvoir utiliser presque n’importe quel casque audio sur sa console.





Pourtant, cette Wolverine V2 s’éloigne aussi des traditions Razer, avec par exemple l’absence de tout éclairage RGB (on ne parle même pas du Chroma qui était pourtant dispo sur la première itération de la Wolverine), et l’absence de compatibilité avec le logiciel Synapse lorsqu’on est sur PC. Quelle que soit votre plateforme, il faudra aller chercher le logiciel spécifique à la manette sur le Microsoft Store afin de pouvoir paramétrer finement votre nouveau joujou. Passé ce désagrément, on se console avec les nombreuses options offertes par un soft intuitif et facile d’utilisation. On pourra ainsi gérer la sensibilité de sticks, leur zone morte, et paramétrer tous les boutons du pad selon ses préférences. La bonne nouvelle, c’est que ce périphérique frappé des serpents s’échange contre 120€, ce qui est très raisonnable compte-tenu de la qualité de l’objet et des prestations offertes. La concurrence est souvent bien plus chère (Elite, Astro, etc.), ce qui fait que la dernière née de chez Razer se place très bien sur le marché, et qu’elle devrait vous faire de l’œil si vous jouez sur PC ou Xbox.