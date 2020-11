Test Razer Ornata V2 : un clavier mécha-membrane qui fait plutôt bien le job

Le Test

Le Razer Ornata se présente donc comme un clavier gaming utilisant une technologie méca-membrane. Un terme plutôt rare qui cache une réalité un peu différente de ce que notre imagination pourrait nous faire croire. Ici, point de révolution, le clavier utilise en réalité un système à membrane tout à fait standard, comme la plupart des claviers du marché, et ce, depuis des dizaines d’années. Lorsque vous appuyez sur une touche, une membrane localise le point d’impact, et transmet ensuite un signal électrique. Ici, point de switch individualisé pour chaque touche, comme sur un clavier mécanique. Le préfixe « méca » vient en réalité souligner une petite feature ajoutée aux touches afin de produire un petit « clic » audible, caractéristique des produits équipés de switches clicky, du type Cherry MX blue ou brown. L’avantage, de ce système, c’est qu’il permet d’obtenir un clavier bien plus silencieux qu’un vrai mécanique, tout en faisant de sacrées économies en termes de construction, la technologie à membrane étant particulièrement bon marché.

Le hic, c’est que le clic ne correspond ici pas forcément au point d’actuation de la touche, ce qui veut dire que l’information auditive, ne signifie pas que votre frappe a été prise en compte. Dans ce cas précis, il faut appuyer un peu plus loin, et il en va de même lorsqu’on relâche la touche. Ce n’est pas forcément un problème si vous êtes habitués à un clavier à membrane, mais en venant d’un clavier mécanique, on avoue avoir eu un peu de mal à s’y faire. Heureusement, la distance d’actuation hyper courte est particulièrement plaisante, et rend la frappe particulièrement agréable. Les économies ne s’arrêtent pas au mécanisme, puisque le châssis est intégralement fait dans un plastique peu flatteur. Heureusement, on se console avec les impeccables finitions Razer. L’Ornata V2 dispose de pieds réglables sur 2 niveaux, d’un système de câble-management, d’un câble tressé en nylon avec connecteur USB plaqué or, et d’un repose-poignets particulièrement moelleux qui s’accroche via un système magnétique. Habitués aux claviers plus fins, on vous avoue qu’on a trouvé l’épaisseur du châssis un peu dérangeante, même si l’utilisation du repose-poignet jugule grandement ce problème. Si vous êtes amateurs des périphériques un peu hauts, vous devriez vous régaler avec l’Ornata V2.

L’autre nouveauté par rapport au modèle original, c’est bien sûr la présence de plusieurs touches multimédia, ainsi que d’une molette qui permet de gérer aisément le volume de votre PC. Là encore, la molette est en plastique, mais on vous avoue que sa présence est plutôt rare sur des claviers à membrane dans cette gamme de prix, ce qui fait qu’on ne se montrera pas trop exigent à son sujet. Puisqu’on parle prix, sachez que le Ornata V2 est officiellement affiché à 109.99€, mais qu’il est largement possible de le trouver aux alentours de 90€ en allant chercher sur internet, ce qui en fait un produit relativement bien placé niveau tarif. Il ne fait pas oublier que, comme la plupart des produits Razer, ce dernier est équipé d’un système RGB complet 16.8 millions de couleurs, et qu’il est entièrement paramétrable via le logiciel maison appelé Synapse. Ce dernier permet aussi de créer ses propres macros, et propose plusieurs profils, même si ces derniers ne sont pas stockés directement sur le clavier, puisqu’il est dépourvu de modules mémoire.