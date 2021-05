Test Razer Blade 17" : la Rolls Royce des ultrabooks gaming ?

Le Test

Avec l’arrivée des carte graphiques GeForce RTX série 30 en format nomade, tous les grands fabricants ont remis à jour leur offre de laptops gaming afin de proposer les puces à architecture Ampere à leur clients. Razer ne fait pas exception à la règle, et la marque a donc modernisé ses portables Razer Blade dans leurs versions 15 et 17 pouces. La firme nous a donc fait parvenir son vaisseau-amiral, le Blade 17, équipé d’une RTX 3080 et de tous les périphériques les plus haut de gamme, dont une magnifique dalle 4K 120Hz. Après plusieurs semaines passées sur ce joli bébé qui vise les gamers les plus fortunés, désirant avoir une solution mobile performante, voici notre verdict.

Au premier abord, il n’est pas simple de différencier le nouveau Blade Pro 17 par rapport à son prédécesseur. C’est normal, Razer n’a pas modifié le châssis d’un iota. Il faut dire que concevoir un châssis est particulièrement coûteux, et pour rentabiliser les investissements en développement, il vaut mieux faire durer ce dernier aussi longtemps que possible. La bonne nouvelle, c’est que le boîtier Blade est toujours aussi classe. Conçu en aluminium noir brossé, le laptop est hyper sobre et on ne peut que louer sa qualité d’assemblage. Les charnières sont parfaitement ajustées, avec un minimum de jeu, et l’ensemble offre une rigidité sans faille, ce qui permet de le transporter dans un sac, sans avoir peur de bousiller nos composants.

Le capot dispose toujours du logo de la marque rétro-éclairé en vert, tandis que le dessous recèle les grilles d’intraction et d’extraction de l’air pour le système de refroidissement du CPU et du GPU. Comme toujours, un bloc transformateur est fourni, et sans surprise, ce dernier fait une taille conséquente, afin de pouvoir envoyer les 230 watts nécessaires à alimenter ce PC. Au format 17 pouces, l’ordinateur affiche un honnête 2.75Kg sur la balance, soit probablement 3Kg au total en ajoutant l’alimentation. Ce n’est pas léger, mais cela reste largement acceptable dans le cadre d’une utilisation nomade. Bien sûr, si l’objectif est de porter la bête sur votre dos toute la journée et de la dégainer souvent, vous devriez peut-être vous pencher sur la version 13 pouces du Blade.

RGB et Sobriété

Avec des dimensions de 19.9 x 260 x 395 mm, ce nouveau portable reste dans la moyenne des ultrabooks, et offre en sus une généreuse connectique. Ici pas besoin de balader un dongle ou des adaptateurs, puisque les flancs de la bête hébergent 3 ports USB-A, 2 ports USB-C dont un Thunderbolt 3, 1 RJ45 (des fois que le Wi-Fi 6E ne soit pas suffisant), une fiche d’alimentation, une sortie HDMI et un lecteur de cartes mémoires. N’oublions pas le jack 3.5mm qui permet d’utiliser n’importe quelle paire d’écouteurs. Lorsqu’on l’ouvre, on découvre un clavier chiclet placé entre une paire d’enceintes certifiées THX, tandis qu’un large trackpad permet de naviguer confortablement lorsqu’on ne dispose pas de souris.

La surprise vient principalement de l’écran, et surtout de son traitement de surface hyper glossy, là où la majorité des concurrents opte pour un finish mat, bien moins propices aux reflets. La raison de ce choix est simple, la dalle est tactile, et permet donc de se passer du trackpad, si vous n’avez pas peur de laisser des traces de doigts un peu partout. On précise au passage que l’écran n’est pas le seul à être sensibles aux empreintes digitales, puisque tout le revêtement marque très facilement. Les maniaques de la propreté vont donc devoir mettre à profit le bout de tissu microfibre qui est fourni dans la boîte du Blade Pro 17. On précise au passage que le cadre de l’écran embarque une webcam 720p qui permet de déverrouiller le PC via Windows Hello.

RTX 3080 et écran 4K

Si on plonge dans les entrailles de la bête, on commence à comprendre que ce PC vise le haut de gamme. On dispose d’un i7-10875H octocore cadencé à 2.3Ghz épaulé par 32Go de DDR4 2933Mhz. Sachez d’ailleurs qu’il est possible de rajouter des SODIMMs pour atteindre un total de 64 Go de mémoire vive. L’histoire se répète avec le stockage, puisqu’on y trouve un SSD M.2 PCIe de 1 To, sachant qu’un second slot est disponible. Razer oblige, on dispose bien entendu d’un clavier avec un rétroéclairage Razer Chroma paramétrable touche par touche. Enfin, l’écran 4K est pour sa part relié à une Nvidia GeForce RTX 3080 mobile équipée de 16 Go de GDDR6. Avec une telle fiche technique, autant dire qu’on s’attend à du lourd, même si les GPU pour portables sont loin d’avoir les mêmes performances que leurs contreparties de bureau. On avoue aussi qu’on a quelques questions face à la capacité du système de refroidissement à garder tous ces composants bien frais. C’est d’ailleurs le talon d’Achilles du modèle 13 pouces que nous avons testé ici.

Après plusieurs tests en jeu, la surprise est de taille. Le Blade 17 refroidit plutôt bien ses composants grâce à ses Vapor Chamber, et pour peu qu’on accepte d’entendre les ventilateurs hurler à plein régime, nous n’avons pas remarqué de « Thermal Throttling » (lorsque les fréquences chutent à cause de surchauffe). Pourtant, difficile de tirer partie de l’écran 4K, le GPU manquant de chevaux lorsqu’il s’agit de calculer des images en UHD. En optant pour du 2K, on pourra en revanche faire tourner n’importe quoi, à un framerate plutôt élevé. Bien sur, les jeux compétitifs tels Fortnite et Counter-Strike : Global Offensive ne présenteront aucune résistance à tourner en 4K à fond et à 120 FPS. Mais les amateurs de gros titres triple A récents devront se contenter du 2K, ou faire de sacrés concessions sur les options graphiques afin de tirer le meilleur parti du Blade 17. L’idée va donc être de jouer en 2K, et d’utiliser la 4K pour le multimédia, qu’il s’agisse de montage vidéo, ou tout simplement de profiter de vos abonnements Netflix, Disney+ ou myCANAL.

Le PC Portable le plus cool ?

Les gamers apprécieront au passage l’emplacement bien pensé des systèmes de refroidissement. En effet, toutes les zones chaudes sont concentrées vers la charnière du PC, ou sous le clavier, ce qui évite de se retrouver avec les mains au chaud lors d’une session de jeu. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, elle tournera aux alentours de 7h en usage bureautique. Sachez qu’on peut gagner pas mal en éteignant le rétroéclairage du clavier, en mettant la luminosité de l’écran au maximum, et en optant pour un affichage du bureau en 60hz au lieu des 120hz possibles. En revanche, vous pouvez oublier le jeu vidéo si vous n’êtes pas branchés sur secteur, l’autonomie étant ridicule, tandis que le système bride affreusement les performances de la carte graphique dans le fol espoir de gagner quelques minutes de durée de vie en rab.

Seul hic : le prix ! Dans cette configuration, notre Blade Pro se négocie à 4000€, ce qui n’est pas donné. Néanmoins, on peut pondérer ce tarif au vu du matériel embarqué. En effet, avec la pénurie actuelle de GPU (due en partie au boom du cryptominage), trouver une carte graphique à un prix décent relève du miracle. Les cartes RTX 3080 de bureau dépassent allègrement le millier d’euros, et si on prend ce facteur en compte, le package offert par ce Blade (gros i7, même s’il date un peu, dalle 4K tactile 120Hz) reste finalement plus qu’honnête. Pour les moins nantis d’entre vous, sachez que la gamme débute à 2599€ avec un écran QHD 165Hz, une RTX 3060 16Go de RAM et 512Go de stockage.

Les + :

- Dalle 4K 120Hz

- RTX 3080

- Chauffe maitrisée

- Sobre et efficace

Les - :

- Tarif salé

- Autonomie hyper limitée sur batterie

- Insuffisant pour du jeu en 4K

Fiche Technique