Test Nintendo Switch Sports : la presse convaincue par le retour du motion gaming ? Toutes les notes dans le monde

Nintendo Switch Sports, la suite de Wii Sports. Pour ceux qui l'auraient déjà oublié, on rappelle que cet opus propose de découvrir trois nouvelles disciplines (le football, le volley-ball et le badminton) en plus de trois autres déjà présentes dans la version originale et la déclinaison Resort (le chambara, le tennis et le bowling). À l'heure où nous écrivons ces lignes, la moyenne Metacritic de Nintendo Switch Sports est de 74. Évidemment, la nature conviviale de la compilation est mise en avant, et il semblerait que la reconnaissance de mouvements soit au point. En revanche, plusieurs de nos confrères regrettent le nombre réduit de disciplines, et le fait qu'il n'y ait pas de réelle nouveauté par rapport à Wii Sports.



Pour mémoire, la sortie de Nintendo Switch Sports est prévue pour ce vendredi, soit le 29 avril.





JEUXACTU : test et note à venir

JV : 16/20

Jeuxvideo.fr : 7/10

God is a Geek : 8.5/10

Twinfinite : 3/5

AusGamers : 6/10

Stevivor : 8.5/10

COGconnected : 70/100

The Enemy : 4/5

Screen Rant : 4/5

TheGamer : 3.5/5

Digital Trends : 3.5/5

Schacknews : 8/10

Comicbook.com : 3.5/10

Digitally Downloaded : 3.5/10

GAMINGbible : 7/10

