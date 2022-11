Nintendo Switch Sports : Michou et Elsa Bois réunis dans la nouvelle publicité du jeu

Noël approche et pour Nintendo, c'est l'occasion de relancer quelques compagnes marketing et publicitaires autour de certains jeux, notamment les plus familiaux dans la cible. Forcément, Nintendo Switch Sports a bénéficié d'un nouveau spot publicitaire, et en France, c'est Michou et Elsa Bois qui ont été choisis pour incarner le plaisir entre amis, en famille et en couple. Il faut dire qu'au-delà de sa notoriété naturelle sur Internet, Michou est désormais connu de tous, même de la mère de famille et de la ménagère de plus de 50 ans depuis son passage dans Danse avec le Stars en 2021. Ce dernier évoquait d'ailleurs cette nouvelle notorité dans une interview avec son compère Inoxtag, lui permettant de bénéficier d'un nouveau regard de la part de parents qui ne le connaissaient pas auparavant. Quoi qu'il en soit, dans cette publicité, ce qui est montré, c'est que Michou est séparée d'Elsa, mais qu'ils peuvent quand même s'amuser ensemble grâce aux fonctionnalités online. C'est beau.