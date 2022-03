Nintendo Switch Sports : une grosse vidéo de gameplay pour présenter tous les sports, même ceux en DLC

Nintendo Switch Sports, dont la date de sortie est toujours calée au 29 avril prochain. C'est donc le bon moment pour la firme de Kyoto pour proposer une nouvelle vidéo de gameplay, histoire de présenter les différents sports proposés, mais aussi leurs subtilités. Il y a pour commencer le volley-ball qui possède tous les mouvements pour une partie endiablée, sachant que c'est bien avec le motion gaming que tout se réalise : passe, smash et rattrapage, tout se fait avec les mouvements du poignet. Même chose pour le badminton, sport qui n'a jamais eu son jeu vidéo jusqu'à présent et l'erreur sera donc rectifié avec Nintendo Switch Sports. Le Bowling fera son retour, lui qui était si populaire dans Wii Sports, avec la possibilité d'exécuter des petits effets de boule. Même chose pour le tennis qui revient pour le plus grand plaisir des joueurs. Sinon, côté autres nouveautés, on pourra compter sur le football et le Chambara ou Spochan, qui est un sport de combat avec des armes égales ou différentes. La vidéo permet aussi d'avoir un aperçu sur la personnalisation de ses avatars et tease l'arrivée de sports supplémentaires après la sortie du jeu, comme le golf.



La sortie de Nintendo Sports est attendue pour le 29 avril prochain.





Maintenant que Kirby et le Monde Oublié est sorti, Nintendo peut se consacrer à son prochain jeu à venir en exclusivité sur sa Nintendo Switch, à savoir un certain