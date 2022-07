Nintendo Switch Sports : une mise à jour estival gratuite, voici les ajouts de prévu

Nintendo Switch Sports a permis de remettre au goût du jour le motion gaming qu'on avait juré ne plus vouloir aborder après l'ère Nintendo Wii. Malgré les réticences, le jeu a été accueilli plutôt favorablement et ce malgré un contenu assez pauvre au lancement. Six sports au lancement, avec un gameplay assez limité, on s'attendait à mieux de la part de Nintendo. Ça tombe bien, nous venons d'apprendre l'arrivée d'une mise à jour estivale, effective à partir du 27 juillet prochain et qui permettra de profiter de

Sorti en avril dernier,nouvelles fonctionnalités, notamment pour les disciplines du football, du volley-ball et les parties en ligne. Pas de nouvelles activités du coup, mais la possibilité de jouer avec la sangle de jambe. Ça paraît surréaliste dit comme ça, mais jusqu'à présent, il était impossible de jouer au jeu avec un Joy-Con accroché à sa guibole, alors que l'accessoire et fournis avec la version physique. Du coup, grâce à la sangle, les mains seront totalement libres et il sera possible de mimer les gestes rééls du volley-ball et du foot. Mais ce n'est pas tout, Nintendo nous informe que de nouveaux mouvements baptisés « Feinte » et « Service canon » seront ajoutés à la discipline du volley-ball, tandis qu'on pourra retrouver les nouveau rang S et « ∞ » qui viendront agrémenter la ligue Pro... Nintendo précise aussi que grâce aux nouveaux Identifiants de Salle, rejoindre des amis en ligne de Nintendo Switch Sports n’a jamais été aussi simple.

La mise à jour gratuite d'été de Nintendo Switch Sports arrivera le 27 juillet. Vous pourrez disputer des matchs de football avec la sangle de jambe, faire de nouvelles actions au volley-ball et bien plus ! pic.twitter.com/jQcSW9H0Ya — Nintendo France (@NintendoFrance) 22 juillet 2022