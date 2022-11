Nintendo Switch Sports : le Golf est enfin disponible, une grosse vidéo de présentation

Nintendo Switch Sports est désormais une réalité. Nintendo fait en effet savoir qu'il est possible d'enrichir le contenu de son jeu gratuitement par le biais d'une mise à jour, disponible sur l'eShop. C'est donc un total de 7 sports (ce qui reste tout de même bien insuffisant pour un jeu vendu au prix fort), qui sont jouables dorénavant, et Nintendo a tenu à expliquer les mécaniques de gameplay dans une nouvelle vidéo de présentation. Attention, il ne s'agit pas uniquement d'une vidéo dédiée au golf, mais à l'ensemble des disciplines, ce qui ne fera pas de mal à l'arrivée des fêtes de Noël. On apprend d'ailleurs que les 21 trous de la série Wii Sports font leur retour, ce qui signifie que Nintendo a carrément reycler le contenu de son jeu de 2006. Au-delà d'une technique qui mérite débat, sachez qu'il est possible de faire des essais pour ajuster la force et le sens de la frappe, sans oublier la gestion du vent. Nintendo prome quoiqu'il arrive une prise en main facile, le jeu étant destiné au très grand public.







