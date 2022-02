Nintendo Switch Sports : la suite de Wii Sports débarque avec plein de nouveaux sports

Nintendo Switch Sports et il

Nintendo Switch Sports arrivera sur la machine hybride de Nintendo dès le 29 avril prochain et on va pouvoir compter sur de nouvelles disciplines. Parmi les nouveautés, il y a le badminton, le volley-ball et l'escrime, en plus des classiques

Bien avant que Ring Fit Adventures n'existe et nous fasse gesticuler devant notre écran de télévision tout en faisant du sport, il y a eu Wii Sports, véritable phénomène lorsque la Wii est sorti, puisque fournie avec la machine. Résultat, près de 102 millions de copies écoulées et autant de joueurs et de joueuses qui ont découvert le motion gaming quelque part en 2006. Sa suite, son successeur est donca été annoncé lors du Nintendo Direct du 9 février 2022 et clairement, personne ne l'a vu venir. On sait bien que Nintendo tente à nouveau de nous prouver que le motion gaming a encore sa place dans le paysage du jeu vidéo en 2022, mais personne ne s'est imaginé que 16 ans plus tard, ça captive encore notre attention. Toujours est-il que cetennis, bowling et football). Un autre sport débarquera à l'automne prochain, il s'gait du golf et sera offert gratuitement, donc pas de drama.Bien sûr, motion gaming oblige, il va falloir faire attention de bien attaquer la dragonne de ses Joy-Con pour éviter tout accident, sachant qu'il sera possible de faire appel à une sangle de jambe incluse avec la version physique du jeu, et qui sera parfait lors des séances de tirs au but avec le jeu du football. Un mode multijoueur a été annoncé également et il permettra de jouer jusqu'à 4 personnes devant le même téléviseur, tandis qu'en ligne, il autorisera 2 personnes à s'affronter. A ce propos, Nintendo a annoncé un Online Play Test prévu les 19 et 20 février pour les abonnés Nintendo Switch Online. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu . La sortie de Nintendo Switch Sports est attendue pour le 29 avril 2022.